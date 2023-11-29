Гафин считает победный матч с "Зенитом" одним из лучших для футболистов "Динамо" в сезоне

Динамовцы победили со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Победный матч с петербургским "Зенитом" в первой игре 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу является одним из лучших для московского "Динамо" в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

29 ноября "Динамо" дома победило "Зенит" со счетом 1:0.

"Ребята счастливы, уставшие, настроение отличное, движемся дальше, - сказал Гафин. - Конечно, есть такое облегчение, в таком матче обыграть "Зенит", ощущение счастья. По мне, это одна из лучших, а, может быть, наша лучшая игра в этом сезоне. Очень плотный, качественный мужской футбол. Мы выдержали то, что нам преподнесла игра, добились результата, как мне кажется, достаточно уверенно и качественно это сделали. Мне все понравилось".

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года.