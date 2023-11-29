Пивоваров рассказал, что победа над "Зенитом" осчастливила всех в "Динамо"

Московская команда одержала победу в матче Кубка России со счетом 1:0

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Победа в первом матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу над петербургским "Зенитом" осчастливила игроков московского "Динамо". Об этом журналистам рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Матч прошел в среду и завершился победой "Динамо" со счетом 1:0.

"У "Динамо" в первом тайме было преимущество, после удаления команда не развалилась, проявила характер, блестяще вышел Федор Смолов, показал свой уровень, забил очень красивый гол вместе с Муми Нгамалё. Я думаю, что вся команда сыграла хорошо, несмотря на потери в обороне, игроки достаточно уверенно оборонялись, удержали победный счет. В раздевалке играла музыка, все счастливы. Удаление пока не смотрели, пересмотрим эпизод, примем решение по обращению в ЭСК РФС (экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза - прим. ТАСС)", - сказал Пивоваров.

"Противостояние клубов соцсетях? Это договоренность между клубами по раскрутке - промо. Мы эту практику задействовали у медиафутбола. Нужно работать еще над шероховатостями, ограничениями. Я думаю, что в целом матч был хорошо анонсирован. Какие-то моменты остались за чертой", - добавил гендиректор "Динамо".

Ответный матч пройдет в марте в Санкт-Петербурге.