Мичков вошел в состав команды "Звезды и ВХЛ" на Кубок Первого канала

Команда на турнире заменит сборную Китая

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Сочи" Матвей Мичков вошел в состав команды "Звезды и ВХЛ", которая на Кубке Первого канала заменит сборную Китая. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее стало известно, что китайская сборная не примет участия на Кубке Первого канала. На турнире ее заменит команда "Звезды и ВХЛ", которая будет составлена из ведущих молодых игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и ВХЛ.

Мичкову 18 лет, он был задрафтован под общим седьмым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года "Филадельфией". В текущем сезоне КХЛ форвард провел 29 матчей, в которых набрал 26 (11 заброшенных шайб + 15 результативных передач) очков. Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.

Матчи Кубка Первого канала пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире также выступят сборные Белоруссии, Казахстана и команда "Россия 25".