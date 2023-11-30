В Сенате Франции сравнили меры безопасности на ОИ-2024 с режимом ЧП

В связи с недовольством ограничениями комиссия по законодательству верхней палаты парламента приняла решение организовать слушания по этой теме с участием префекта столичной полиции Лорана Нуньеса

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Меры безопасности во время проведения Олимпиады 2024 года в Париже, представленные префектом столичной полиции Лораном Нуньесом, в частности, контроль передвижения граждан по городу, характерны для чрезвычайного положения. Такое мнение высказал член Сената Франции Филипп Боннкаррер на заседании верхней палаты парламента.

"Предписания, которые были представлены в прессе, характерны для чрезвычайного положения, - отметил сенатор. - Крайне странно прибегать к подобным мерам в ситуации [с Олимпиадой], смысл которой в том, чтобы нести радость стране и миру".

Недовольство высказали также и в комиссии по законодательству верхней палаты парламента. "Вызывает удивление, что подобные меры не стали предметом какого-либо обсуждения, - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте Сената. - Есть также вопросы относительно правовой основы этих предписаний". В связи с этим комиссия приняла решение организовать слушания по этой теме и пригласить на них префекта.

В среду Нуньес в интервью газете Le Parisien заявил, что власти введут QR-пропуска для перемещения по Парижу и олимпийским объектам в столичном регионе на время Игр 2024 года. По его словам, пропуск будет необходим, в частности, для проезда на автомобилях и для парковки. Такой документ потребуется местным жителям, чтобы доехать до своего дома, а предпринимателям - для доставки необходимой продукции, уточнил шеф парижской полиции.

Кроме того, на время Олимпиады в столице создадут четыре зоны безопасности. Особые правила безопасности также будут действовать и в период церемонии открытия, значительная часть которой пройдет на Сене. По словам Нуньеса, тем, кто захочет посмотреть церемонию открытия из окон, потребуется зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе.

Трудности с транспортом и проживанием

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. Как сообщал в ноябре информационный портал actu.fr со ссылкой на данные парижского офиса по туризму, средняя стоимость проживания в столичных отелях вырастет более чем на 300%, до €699 за ночь. В течение летних соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов.

Стоимость проезда в столичном транспорте на время Олимпийских и Паралимпийских игр удвоится. В частности, одна поездка на метро вырастет с нынешних €2,1 до €4.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго предупредила, что столичный транспорт не готов к такому наплыву пассажиров.