Вратарь "Динамо" Шунин рассказал, что хотел бы стать таким же великим вратарем, как Яшин

29 ноября Антон Шунин сравнялся с Львом Яшиным по количеству проведенных матчей за "Динамо"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин хотел бы стать таким же великим вратарем, как Лев Яшин, но этого уже достичь почти невозможно. Об этом Шунин рассказал ТАСС.

29 ноября "Динамо" на своем поле обыграло петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, Шунин вышел в стартовом составе. По количеству матчей за "Динамо" он сравнялся с Яшиным, в активе обоих футболистов по 358 игр за бело-голубых.

"Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарем всех времен, - сказал Шунин. - Когда-то я просто мечтал выйти на футбольное поле, а сегодня уже сыграл достаточно огромное количество матчей за свой любимый клуб. Я очень благодарен клубу за то, что мне дается возможность играть, я, конечно, каждые матчи и тренировки отдаюсь на максимум, чтобы прогрессировать, не останавливаться, помогать команде. Надеюсь, что дальше будет больше, будут еще матчи, на сегодняшний день я очень рад, что смог сыграть столько же матчей, сколько сыграл в свое время Лев Иванович Яшин".

"Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей - да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарем. Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится. Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше", - добавил Шунин.

Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч". Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Шунину 36 лет, он выступает за "Динамо" с января 2007 года. Для него нынешний сезон - 17-й в основной команде бело-голубых, по этому показателю он уступает только Яшину (19). В 2012 и 2022 годах в составе столичного клуба Шунин доходил до финала Кубка России. В сезоне-2016/17 вместе с "Динамо" голкипер стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. В апреле 2022 года Шунин попал в "Клуб Льва Яшина" для голкиперов, у которых не менее ста "сухих" встреч.