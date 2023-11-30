Поздняков считает, что россиянки остаются лидерами мирового фигурного катания

Глава Олимпийского комитета России отметил, что в России сейчас четыре сильнейшие пары

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Отстранение от международных стартов не лишило российских фигуристов лидирующих позиций в женском одиночном катании и среди спортивных пар. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"И в женском одиночном катании, и парном катании, где у нас четыре сильнейшие пары в мире на сегодня, - ответил Поздняков на вопрос о том, сохранят ли российские фигуристы лидерство после возвращения на международную арену. - Несерьезно говорить о том, что мы где-то уступаем".

На прошлой неделе во время этапа Гран-при России в Москве ни одна из российских фигуристок не смогла исполнить прыжки высшей степени трудности (ультра-си). "Я смотрел часть произвольной программы: был ряд падений, но попытки исполнить были. Не думаю, что спортсмены, которые пытаются исполнить элемент ультра-си, специально падают из-за того, что у них отсутствует мотивация. Я еще не видел спортсмена, который бы выходил на старт, чтобы проиграть, в моем окружении таких нет. В самой природе спорта заложено стремление к совершенству, на этих соревнованиях я это отчетливо видел", - сказал глава ОКР.

"Другие, более юные спортсмены, только готовятся к тому, чтобы исполнять самые сложные элементы. Это процесс, который остановить невозможно. Даже если кто-то потерял мотивацию, другой ее обязательно найдет", - подчеркнул он.

Российские фигуристы лишены возможности выступать на международных соревнованиях с весны прошлого года в связи с событиями на Украине. Международный союз конькобежцев пока не последовал рекомендации Международного олимпийского комитета допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.