В "Динамо" назвали вратаря Шунина легендой клуба

Голкипер выступает за бело-голубых с 2007 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин является легендой футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

29 ноября "Динамо" на своем поле обыграло петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, Шунин вышел в стартовом составе. По количеству матчей за "Динамо" он сравнялся со Львом Яшиным, в активе обоих футболистов по 358 игр за бело-голубых.

"Антон Шунин - это легенда "Динамо". Мы его поддерживаем. Конечно, это значимое достижение для клуба и игрока", - сказал Пивоваров.

Шунину 36 лет, он выступает за "Динамо" с января 2007 года. Нынешний сезон для него - 17-й в основной команде бело-голубых, по этому показателю он уступает только Яшину (19). В 2012 и 2022 годах в составе столичного клуба Шунин доходил до финала Кубка России. В сезоне-2016/17 вместе с "Динамо" голкипер стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. В апреле 2022 года Шунин попал в "Клуб Льва Яшина" для голкиперов, у которых не менее ста "сухих" встреч.