Федерация велосипедного спорта России не получила компенсацию за отъезд Яковлева в Израиль

Глава организации Вячеслав Екимов отметил, что федерация потратила много времени и сил на спортсмена

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) настаивала на получении материальной компенсации за переход в сборную Израиля бронзового призера чемпионата мира 2021 года в гонках на треке Михаила Яковлева, однако не получила ее. Об этом ТАСС сообщил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

"По Яковлеву мы заявляли, что не можем так просто отпустить его в Израиль, потому что мы в этого человека вкладывались, в том числе материально, - сказал Екимов. - Тренеры тратили на него время, силы и так далее. И мы претендовали на компенсацию, свою позицию направили в НОК (Национальный олимпийский комитет - прим. ТАСС). К нам приходило письмо из Израильской федерации велоспорта, на которое мы ответили, что претендуем на компенсацию, после этого никаких писем больше не было".

29 ноября Международный олимпийский комитет объявил о том, что одобрил переход двух российских велогонщиков. Речь шла о 23-летнем Яковлеве и 19-летней Валерии Любимовой, которая получила право выступать за сборную Франции.

"Правила Международного союза велосипедистов гласят о том, что национальная федерация не имеет никакого отношения к смене спортивного гражданства гонщиков. Это дело Международного олимпийского комитета и национальных олимпийских комитетов. Кто согласовал переходы, кто им разрешил - тут надо выяснять, кому хочется, но у меня такого желания нет. Их дальнейшая спортивная карьера меня не интересует, хотя при этом мы можем сохранять отношения на уровне рукопожатий", - заключил Екимов.

На чемпионате мира 2021 года, который проходил во Франции в преддверии Игр в Токио, Любимова, выступающая в BMX-фристайле, показала лучший результат среди россиянок (восьмое место), однако не была включена в итоге в состав команды Олимпийского комитета России.