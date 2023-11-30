Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

В первую тройку входят сборные Аргентины, Франции и Англии

ТАСС, 30 ноября. Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 38-е место. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ФИФА.

В ноябре российская команда провела товарищескую игру с командой Кубы 20 ноября в Волгограде. Российские футболисты одержали победу со счетом 8:0.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Аргентины. Второе место занимает команда Франции, третье - сборная Англии.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.