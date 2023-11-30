Рожков: МПК готовит юридическое обоснование перехода ПКР в Азию

Глава Паралимпийского комитета России отметил, что стороны продолжают консультации по данному вопросу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не высказывался против перехода Паралимпийского комитета России (ПКР) в Азиатский паралимпийский комитет (АПК) и готовит необходимое для осуществления перехода юридическое обоснование. Об этом журналистам рассказал президент ПКР Павел Рожков.

"Мы продолжаем консультации с МПК, с Европейскими олимпийскими комитетами, от них должно быть добро. Но пока ждем политических решений МПК - они должны хотя бы выразить, обозначить свою позицию, - сказал Рожков. - Устно они не против, но взяли паузу на то, чтобы юридически обосновать наш переход в Азию. Мы в принципе готовы".

"Европейцы собираются обратиться в МПК, в суд, чтобы опротестовать решение генассамблеи МПК в Бахрейне. Благодаря этому решению нас допустили. Есть европейские страны, которые нас поддерживают, но большинство негодует. В этой обстановке участвовать в соревнованиях в Европе сложно, мы это понимаем", - добавил он.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне частично приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпийских играх в Париже. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.