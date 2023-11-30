Рожков рассказал о ходе подготовки участия россиян в Паралимпиаде

В Играх в Париже смогут принять участие около 300 спортсменов из России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) ведет переговоры по допуску отечественных атлетов на летнюю Паралимпиаду 2024 года с оргкомитетом соревнований, по-прежнему планируется участие в Играх около 300 российских спортсменов. Об этом журналистам заявил президент ПКР Павел Рожков.

"Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил нас по видам спорта плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг и пулевая стрельба, но после апелляционного трибунала МПК, не дожидаясь генассамблеи, разрешил нам соревнования, которые мы проводили в рамках игр паралимпийцев, сделать рейтинговыми, - сказал Рожков. - Рейтинговый период заканчивается в следующем году, надеемся, что в плавании и легкой атлетике по 30-40 человек смогут отобраться на Игры в Париже. Что касается пулевой стрельбы, в следующем году согласуем с оргкомитетом наше участие, наши пауэрлифтеры, к сожалению, на Игры не попадают, у них критерии - участие в трех чемпионатах мира, два предыдущих мы пропустили".

"Остается решение не допускать нас в игровых видах спорта, в остальных видах ведем переговоры, чтобы наши спортсмены могли участвовать и отобраться. Мы подали предварительную заявку на участие 300 человек, она получена", - добавил Рожков.

29 сентября генеральная ассамблея МПК в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.