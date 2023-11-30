Самарские спортсмены установили рекорд России по гребле на тренажерах

На установление достижения потребовалось 63 часа 44 минуты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гребцы из Самарской области установили рекорд России по гребле на тренажерах, преодолев 1 млн метров за 72 часа.

Старт марафону был дан в Тольятти 26 ноября. Мероприятие завершилось на стенде "Спорт для каждого" Министерства спорта РФ на выставке-форуме "Россия" в Москве. В установлении рекорда приняли участие 79 гребцов. Начальный и завершающий этап преодолел чемпион мира 2020 года по гребле-индор Александр Вязовкин. На установление рекорда потребовалось 63 часа 44 минуты.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

В новость была внесена правка (15:27 мск), передается с исправлением в первом абзаце - 1 млн метров.