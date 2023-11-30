BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России

Решение принято в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

ТАСС, 30 ноября. Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) приостановил членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР) в организации. Об этом сообщила пресс-служба BWF.

Данное решение принято в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Оно должно быть подтверждено на общем собрании членов организации в 2024 году. Решение, позволяющие игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах под эгидой BWF в качестве независимых нейтральных спортсменов, остается в силе. BWF внесет изменения в свои процедуры, чтобы разрешить таким игрокам регистрироваться на турниры напрямую.

BWF в конце августа приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.