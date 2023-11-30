Российские бобслеисты во время сбора в Китае будут жить в Олимпийской деревне

Сбор продлится до 25 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские бобслеисты во время декабрьского сбора в Китае будут жить в Олимпийской деревне, расположенной по соседству с трассой, где проходили соревнования Игр-2022 по бобслею, скелетону и санному спорту. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

"Сборная России по бобслею и скелетону вылетит в Пекин вечером 1 декабря, - рассказал Пархоменко. - Жить будем в Олимпийской деревне неподалеку от трассы в Яньцине".

В состав сборной России по бобслею на сбор в Китае, который продлится до 25 декабря, вошли 24 спортсмена. Это пилоты Максим Андрианов, Ростислав Гайтюкевич, Кирилл Голубев, Степан Дубинко, Анастасия Макарова, Надежда Сергеева, Алексей Стульнев, Любовь Черных и Ольга Виноградская. В список разгоняющих вошли Юлия Беломестных, Александр Ефимов, Максим Жестянкин, Никита Захарченко, Максим Ипатов, Николай Козлов, Василий Кондратенко, Анастасия Курышева, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин, Илья Малых, Елена Мамедова, Михаил Мордасов, Анна Парфенова и Павел Травкин.

Международная федерация бобслея и скелетона в марте 2022 года приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в зарубежных стартах из-за обострения ситуации на Украине. Весь прошлый сезон сборная России вынуждена была тренироваться и выступать только на олимпийской трассе Сочи.