Щербакова под программу на музыку Мадонны открыла каток у Северного речного вокзала

Фигуристка выступила с показательным номером и дала мастер-класс юным спортсменам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова открыла каток у Северного речного вокзала в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Фигуристка выступила с показательным номером под песню Мадонны Frozen, после чего дала мастер-класс юным фигуристам.

В открытии также примут участие представители Федерации хоккея России, которые проведут мастер-класс. Завершит церемонию открытия выступление театра на льду "Конек-горбунок".

Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года в личном турнире, на ее счету победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).