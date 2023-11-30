Олимпийская чемпионка Щербакова рассказала о планах на зимний сезон

По словам спортсменки, у нее запланировано множество выступлений с показательными номерами и участие в спектаклях

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова во время зимнего сезона будет активно участвовать в ледовых спектаклях и показательных выступлениях, ближайшие два месяца для нее будут очень загруженными. Об этом она рассказала журналистам после открытия катка у Северного речного вокзала в Москве.

"У меня очень-очень много выступлений, - сказала Щербакова. - Сейчас уже второй день подряд выступаю на открытом катке, сезон которых начинается. Запланировано множество выступлений, спектаклей, сказок. Будут и выступления с показательными номерами. Расписание на ближайшие два месяца очень плотное - каждый день есть дела".

Щербакова не объявляла об окончании спортивной карьеры, однако в нынешнем сезоне в соревнованиях не участвует.

Фигуристке 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года в личном турнире, на ее счету победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).