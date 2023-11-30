Федерация бадминтона России считает несправедливым решение о приостановке членства в BWF

Совет Всемирной федерации бадминтона в четверг приостановил членство Национальной федерации бадминтона России в организации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Национальная федерация бадминтона России (НФБР) готова всеми законными способами доказывать несправедливость решения совета Всемирной федерации бадминтона (BWF) о временной приостановке членства НФБР в международной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НФБР.

Совет BWF объявил о приостановлении членства НФБР в четверг. Данное решение принято в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решение совета BWF должно быть подтверждено на общем собрании в 2024 году.

"Это решение совета, его фактически рекомендация общему собранию, которое состоится в апреле 2024 года. Там представители всех стран будут обсуждать и решать этот вопрос, - сказал собеседник агентства. - Представители BWF обращались к нам по вопросу нашей позиции в отношении решения Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийскому комитету России (ОКР), которое они берут в качестве базового. Мы сообщали функционерам BWF, что НФБР не принимает и не объявляет политических решений, не заявляет о своей позиции и не дает комментариев относительно политических решений других организаций, так как в своих действиях строго руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НФБР, нормами международного права, соответствующими положениями и стандартами BWF, Европейской федерации бадминтона и антидопинговых организаций".

"Также мы обратили внимание BWF, что на решение МОК в отношении ОКР была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд. Вопрос, как мы подчеркивали в своем письме BWF, сложный и дискуссионный, он будет решаться арбитражем. Тем не менее, ориентируясь на свои установки, совет BWF вынес подобное решение, которое, безусловно, ухудшает развитие бадминтона в мире, создает тяжелые точки напряжения и никоим образом не служит справедливому разрешению ситуации. Отметим также, что в этом решении совета есть планы по изменению существующих правил работы BWF, его устава, что, на наш взгляд, рушит сложившуюся систему и открывает новое негативное направление, которое повлечет в будущем непредсказуемые последствия. Мы, безусловно, будем доказывать несправедливость этого решения всеми законными способами", - добавили в пресс-службе.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. 12 октября МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.