Поздняков: МОК превысил полномочия, одобрив смену спортивного гражданства трем россиянам

В среду Международный олимпийский комитет одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой, Михаила Яковлева и борца Георгия Тибилова в другие сборные

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил правила Олимпийской хартии в вопросе смены спортивного гражданства российскими атлетами, превысив полномочия организации. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В среду МОК одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева - в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова - в сборную Сербии.

"Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других национальных комитетов не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии. Просто вдумайтесь, отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств", - написал Поздняков.

Всего в среду исполком МОК утвердил девять изменений спортсменами гражданства. В заявлении организации отмечалось, что исполком предоставил запрошенное освобождение от трехлетнего карантина после предварительного согласия соответствующих международных федераций и национальных олимпийских комитетов в соответствии с Олимпийской хартией. При этом в Международном олимпийском комитете отметили, что членство ОКР в организации в настоящее время приостановлено.

12 октября МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.