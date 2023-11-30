Замула рассказал, что в "Филадельфии" ценят хоккеиста Мичкова

ТАСС, 30 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" ценит нападающего Матвея Мичкова, выбранного командой в первом раунде драфта 2023 года, и внимательно следит за его развитием. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал защитник команды Егор Замула.

"Лично [с Мичковым] пока никогда не встречались, - сказал Замула. - Но я узнал, что он еще до драфта приезжал в Филадельфию и очень хорошо пообщался с клубом. Наши специалисты закрыли всю арену, чтобы показать ему, как живет наша большая семья. После чего генеральный менеджер позвонил и сказал, что он хороший парень и его будут драфтовать. Когда выбрали Мичкова, я ему написал и поздравил. Тут же мне пишет генеральный [менеджер клуба Дэниел Бриер], спрашивает, понравилось ли мне. Отвечаю: "Хочу еще русских в свою команду!" - и он через два раунда драфтует вратаря [Егора Заврагина]. И пишет: "Все для тебя!" После чего Бриер попросил позвонить и пообщаться с Матвеем. Они внимательно за ним наблюдают".

Мичкову 18 лет, он был задрафтован под общим седьмым номером на драфте 2023 года "Филадельфией". В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провел 29 матчей за СКА и "Сочи", в которых набрал 26 очков (11 заброшенных шайб + 15 результативных передач). Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.

Замуле 23 года, он не был задрафтован командой НХЛ. Он дебютировал в лиге в сезоне-2020/21, но до текущего сезона играл в основном за "Лихай-Вэлли" - фарм-клуб "Филадельфии" в Американской хоккейной лиге. В текущем сезоне защитник сыграл за "Филадельфию" в 17 матчах, забросил 1 шайбу и отдал 3 голевые передачи.