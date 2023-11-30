ОКР будет требовать разъяснений решения МОК по вопросу смены спортивного гражданства

В среду МОК одобрил переходы трех российских спортсменов в другие сборные

ТАСС, 30 ноября. Олимпийский комитет России (ОКР) потребует юридически аргументированных разъяснений решения Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу смены спортивного гражданства и будет защищать свои права в соответствии с установленными процедурами. Об этом в своем телеграм-канале написал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Наступательная антироссийская позиция деструктивных элементов в олимпийском движении продолжает стерилизовать международный спорт от политической нейтральности, зато взамен "разрешает" функционерам игнорировать и нарушать международное право, собственные регламенты и здравый смысл, - написал Поздняков. - Просто вдумайтесь: отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств, не обладая при этом ни формальным статусом, ни даже отдельными признаками субъекта системы международных отношений. Цели и задачи тех самых элементов неизменны - нанести максимальный урон российскому спорту, профессиональный, кадровый, финансовый, репутационный, причем именно руками функционеров некогда ведущих международных организаций отрасли".

"Тем временем вынуждено или добровольно послушные исполнители идут уже на все, чтобы хоть как-то подкрепить и оправдать свои действия, которыми они продолжают уничтожать истинный олимпизм, превращая вверенный им спорт в орудие политического шантажа и корпоративного обогащения. Как и в случае с временным отстранением ОКР под надуманным предлогом с очередной издевкой над Олимпийской хартией, будем требовать юридически аргументированных разъяснений и защищать свои права в соответствии с установленными процедурами", - добавил глава ОКР.

В среду МОК одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева - в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова - в сборную Сербии. В сообщении МОК уточняется, что для избежания трехлетнего карантина после смены спортивного гражданства российскими спортсменами согласия ОКР не нужно на основании приостановки его членства.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР. Олимпийский комитет России оспорил решение МОК в Спортивном арбитражном суде.