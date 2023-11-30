На выставке-форуме "Россия" прошел турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов"

Соревнования прошли в рамках дней Самарской и Пензенской областей и Республики Мордовия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов" прошел в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Турнир прошел в рамках дней Самарской и Пензенской областей и Республики Мордовия. По итогам соревнований первой стала команда Пензенской области, вторыми стали спортсмены из Мордовии, третьими - из Самарской области. В турнире приняли участие российские спортсмены, в том числе участники Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира по различным видам спорта.

"Я как будто бы оказалась в другой реальности - очень яркой и захватывающей, хоть и виртуальной, - сказала участница Олимпийских игр 2000, 2004 и 2008 годов в плавании Наталья Шарафутдинова. - Вся игра прошла на адреналине, мне очень понравилось, и если раньше, когда мои дети играли, я наблюдала за ними со стороны, то теперь, конечно, присоединюсь к ним".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.