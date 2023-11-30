Матыцин надеется, что Россия в будущем приумножит свои достижения в спорте

Министра спорта России отметил, что страна обладает современной инфраструктурой, тренерами и спортсменами для достижения результатов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские спортсмены приумножат свои достижения в будущем. Об этом он рассказал на церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце.

В 2023 году отмечалось 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.

"Горжусь тем, что наша государственная система управления спорта отмечает такой юбилей, мы по-настоящему великая спортивная страна. Я чувствую сегодня ответственность за будущее российского спорта, на наших плечах славные победы и системы подготовки кадров, все это составляет здание системы управления. Мы думаем над тем, каким будет следующее столетие. Мы в непростой период живем, но мы видим, что у нас есть современная инфраструктура, тренеры, спортсмены, это все позволяет надеяться, что достижения, которые были в прошлом, будут в будущем как минимум на том же уровне или приумножены", - отметил Матыцин.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.