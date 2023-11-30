Матыцин: государство оказывает поддержку всем проектам по развитию спорта

Министр спорта России заявил, что на нынешнем поколении лежит большая ответственность - продолжать великие традиции отечественного спорта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России оказывает поддержку по реализации масштабных международных проектов в России и по развитию массового спорта. Об этом на церемонии вручения Национальной спортивной премии заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце.

"Хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина, всех коллег, друзей за нашу большую спортивную семью и поддержку, которую оказывает государство всем проектам по развитию массового спорта, по реализации масштабных международных проектов в России. Мы поколение, которому предстоит начать новый век государственной системы управления. На нас большая ответственность и большая гордость - продолжать великие традиции советского и отечественного спорта, продолжать наши победные традиции на международных соревнованиях, укреплять внутреннюю национальную систему спорта, дарить радость нашим болельщикам, создавать мощный фундамент здорового образа жизни. Я благодарю всех вас за то, что мы в непростые дни сохраняем единство спортивной российской семьи", - сказал Матыцин.

"Мы горды тем, что спорт является приоритетом государственной политики. И мы должны сделать все, чтобы спорт продолжал оставаться идеологией здорового общества и идеологией страны-победителя", - добавил министр спорта.

В 2023 году отмечалось 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.