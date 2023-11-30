В МОК оценили готовность Парижа обеспечить безопасность во время Олимпиады

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби отметил, что взаимодействие ответственных за безопасность служб налажено очень хорошо

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Экспертная оценка свидетельствует о том, что безопасность во время Олимпийских игр в Париже будет организована на высоком уровне. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Олимпийские игры в Париже пройдут летом следующего года.

"Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности. Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо. И это подтверждается проведением Кубка мира по регби", - сказал Дюби.

В последнее время в Париже регулярно вспыхивают протесты, во время которых происходят стычки демонстрантов с сотрудниками правопорядка. Кроме того, ряд специалистов опасаются, что силовые структуры могут не справиться с обеспечением безопасности во время церемонии открытия Игр, которая пройдет в центре Парижа на реке Сена. Ожидается, что в ней примут участие полмиллиона человек.