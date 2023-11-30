Его место займет Эдуард Николаев

ТАСС, 30 ноября. Владимир Чагин покинул пост руководителя автогоночной команды "Камаз-мастер". Должность занял Эдуард Николаев, сообщается в телеграм-канале ПАО "Камаз".

"Владимир Чагин покинул пост руководителя команды "Камаз-мастер", чтобы еще больше сосредоточиться на проекте "Шелковый путь" и общественно-политической деятельности. При этом он продолжит работать в команде и возглавит правление некоммерческого партнерства "Камаз-автоспорт", чтобы и дальше своим опытом и советами быть полезным родному коллективу", - говорится в сообщении.

Ранее Чагин совмещал должности главы автогоночной команды и руководителя ралли "Шелковый путь". Семикратный победитель ралли-марафона "Дакар" Чагин работал в команде с момента ее основания в 1988 году и руководил ей последние 11 лет.

"Камаз-мастер" - самое дорогое для меня дело, которому я обязан, пожалуй, всем достигнутым в моей жизни, - приводятся слова Чагина. - Сейчас, когда руководство ставит мне новые задачи, я считаю, что этот уникальный в своем роде спортивный и производственный коллектив должен еще стремительнее развиваться, добиваться новых целей. Лозунг "Дорогу молодым" как никогда актуален. Участие в любом процессе молодых руководителей всегда дает новый импульс к развитию, а сейчас как раз время нестандартных современных подходов".