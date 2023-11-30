Пловчиха Чикунова стал лауреатом Национальной спортивной премии

В 2023 году спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пловчиха Евгения Чикунова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсменка года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце.

На награду также претендовали Лала Крамаренко (художественная гимнастика) и Виктория Листунова (спортивная гимнастика).

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете. В 2023 году спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году лауреатом Национальной спортивной премии стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.