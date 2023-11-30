"Куньлунь Ред Стар" обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3 победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 2 634 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райан Меркли (2-я минута), Девин Броссо (13), Лукас Локхарт (37, 46) и Спенсер Фу (59). У проигравших отличились Павел Порядин (48), Даниэль Усманов (52) и Максим Цыплаков (55).
После двух периодов у "Спартака" произошла замена вратаря: вместо Андрея Кареева на льду появился Дмитрий Николаев, для которого игра стала дебютной за красно-белых.
"Куньлунь Ред Стар" поднялся на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 39 играх. "Спартак" с 51 очком после 38 матчей лидирует на Западе. Китайская команда в следующем матче 2 декабря примет екатеринбургский "Автомобилист". Красно-белые в тот же день на выезде встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".
В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" в гостях в овертайме переиграл новосибирскую "Сибирь" (3:2), "Салават Юлаев" дома оказался сильнее тольяттинской "Лады" (5:2), казанский "Ак Барс" на своей площадке победил "Автомобилист" (3:2).
1
Спартак
38
22
2
0
1
2
11
135-102
51
2
Динамо М
36
19
4
1
1
2
9
109-82
51
3
Локомотив
35
20
2
0
2
1
10
89-71
47
4
Торпедо
37
18
2
1
2
1
13
107-87
45
5
СКА
35
19
1
2
0
0
13
106-80
44
6
ЦСКА
36
17
2
1
0
2
14
108-80
42
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
35
10
4
1
2
2
16
90-94
34
9
Куньлунь РС
39
6
3
4
2
3
21
86-130
31
10
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
11
Витязь
37
9
2
2
2
2
20
78-125
30
1
Металлург
38
20
3
2
2
2
9
122-95
54
2
Авангард
35
14
7
2
0
3
9
104-92
49
3
Ак Барс
37
17
5
0
0
2
13
101-84
46
4
Лада
38
16
1
2
1
7
11
94-95
46
5
Салават Юлаев
36
21
1
0
0
1
13
101-70
45
6
Трактор
36
14
4
1
0
4
13
91-83
42
7
Автомобилист
38
13
4
2
3
1
15
86-87
42
8
Сибирь
38
11
2
4
2
4
15
88-106
40
9
Амур
36
13
0
1
5
2
15
80-96
35
10
Нефтехимик
36
11
2
1
3
4
15
84-113
35
11
Адмирал
35
6
3
2
5
2
17
75-100
29
12
Барыс
37
6
2
3
2
5
19
85-113
29