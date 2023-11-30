"Куньлунь Ред Стар" обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 5:3

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3 победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 2 634 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райан Меркли (2-я минута), Девин Броссо (13), Лукас Локхарт (37, 46) и Спенсер Фу (59). У проигравших отличились Павел Порядин (48), Даниэль Усманов (52) и Максим Цыплаков (55).

После двух периодов у "Спартака" произошла замена вратаря: вместо Андрея Кареева на льду появился Дмитрий Николаев, для которого игра стала дебютной за красно-белых.

"Куньлунь Ред Стар" поднялся на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 39 играх. "Спартак" с 51 очком после 38 матчей лидирует на Западе. Китайская команда в следующем матче 2 декабря примет екатеринбургский "Автомобилист". Красно-белые в тот же день на выезде встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" в гостях в овертайме переиграл новосибирскую "Сибирь" (3:2), "Салават Юлаев" дома оказался сильнее тольяттинской "Лады" (5:2), казанский "Ак Барс" на своей площадке победил "Автомобилист" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 38 22 2 0 1 2 11 135-102 51 2 Динамо М 36 19 4 1 1 2 9 109-82 51 3 Локомотив 35 20 2 0 2 1 10 89-71 47 4 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45 5 СКА 35 19 1 2 0 0 13 106-80 44 6 ЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108-80 42 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 35 10 4 1 2 2 16 90-94 34 9 Куньлунь РС 39 6 3 4 2 3 21 86-130 31 10 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 11 Витязь 37 9 2 2 2 2 20 78-125 30