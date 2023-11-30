30 ноября, 18:46
КХЛ

"Куньлунь Ред Стар" обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 5:3

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3 победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 2 634 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райан Меркли (2-я минута), Девин Броссо (13), Лукас Локхарт (37, 46) и Спенсер Фу (59). У проигравших отличились Павел Порядин (48), Даниэль Усманов (52) и Максим Цыплаков (55).

После двух периодов у "Спартака" произошла замена вратаря: вместо Андрея Кареева на льду появился Дмитрий Николаев, для которого игра стала дебютной за красно-белых.

"Куньлунь Ред Стар" поднялся на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 39 играх. "Спартак" с 51 очком после 38 матчей лидирует на Западе. Китайская команда в следующем матче 2 декабря примет екатеринбургский "Автомобилист". Красно-белые в тот же день на выезде встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" в гостях в овертайме переиграл новосибирскую "Сибирь" (3:2), "Салават Юлаев" дома оказался сильнее тольяттинской "Лады" (5:2), казанский "Ак Барс" на своей площадке победил "Автомобилист" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

38

22

2

0

1

2

11

135-102

51

2

Динамо М

36

19

4

1

1

2

9

109-82

51

3

Локомотив

35

20

2

0

2

1

10

89-71

47

4

Торпедо

37

18

2

1

2

1

13

107-87

45

5

СКА

35

19

1

2

0

0

13

106-80

44

6

ЦСКА

36

17

2

1

0

2

14

108-80

42

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

35

10

4

1

2

2

16

90-94

34

9

Куньлунь РС

39

6

3

4

2

3

21

86-130

31

10

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

11

Витязь

37

9

2

2

2

2

20

78-125

30

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

38

20

3

2

2

2

9

122-95

54

2

Авангард

35

14

7

2

0

3

9

104-92

49

3

Ак Барс

37

17

5

0

0

2

13

101-84

46

4

Лада

38

16

1

2

1

7

11

94-95

46

5

Салават Юлаев

36

21

1

0

0

1

13

101-70

45

6

Трактор

36

14

4

1

0

4

13

91-83

42

7

Автомобилист

38

13

4

2

3

1

15

86-87

42

8

Сибирь

38

11

2

4

2

4

15

88-106

40

9

Амур

36

13

0

1

5

2

15

80-96

35

10

Нефтехимик

36

11

2

1

3

4

15

84-113

35

11

Адмирал

35

6

3

2

5

2

17

75-100

29

12

Барыс

37

6

2

3

2

5

19

85-113

29

  

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КХЛ