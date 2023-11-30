Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии 2023 года

Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной спортивной премии прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Лауреатом в номинации "Гордость России: спортсмен года" стал двукратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов. Также на победу в этой категории претендовали призер Олимпийских игр в Токио пловец Климент Колесников и трехкратный чемпион мира фристайлист Максим Буров. В номинации "Гордость России: спортсменка года" победу одержала пловчиха Евгения Чикунова. В тройку претенденток на звание лучшей спортсменки, помимо Чикуновой, вошли Лала Крамаренко (художественная гимнастика) и Виктория Листунова (спортивная гимнастика).

В категории "Тренер года" лауреатом премии стала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Лучшим спортсменом 2023 года в номинации "Преодоление" стал чемпион Паралимпиады в Токио легкоатлет Евгений Торсунов. Лучшей спортсменкой в этой номинации признана девятикратная чемпионка летних Игр сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" пловчиха Полина Билалова. Среди тренеров победу одержала Раиса Уразова (спорт глухих, плавание).

В номинации "Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция" победила спортивная редакция ТАСС. В категории "Лучший журналист" лауреатом премии стал фотограф Андрей Голованов.

Другие номинации

Премию в номинации "Эпоха в спорте" получил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В номинации "За служение спорту" лауреатом стал вице-президент Паралимпийского комитета России Сергей Евсеев. В номинации "Спортивная солидарность" победил вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

В номинации "Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности" первенствовал Сергей Васильев. Лауреатом в номинации "Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы" стал Илья Шадриков.

В номинации "Спортивный объект России: лучший объект спорта" лучшим стал Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянской области. В номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" первое место занял конькобежный центр "Коломна". В номинации "Надежда России: лучшая спортивная школа" победу одержала Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области. Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта стал лауреатом в номинации "Надежда России: лучшая организация адаптивного спорта".

Московская область победила в номинации "Регион России: лучший субъект РФ". Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев получил специальную награду "Посол мира" за развитие и укрепление международных отношений в сфере физической культуры и спорта.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях и 18 категориях. Званием лауреата отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.