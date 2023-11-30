Боксер Гаджимагомедов поделился впечатлениями от победы в Национальной спортивной премии

Двукратный чемпион мира пожелал каждому спортсмену ощутить эмоции от получения награды

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боксеру Муслиму Гаджимагомедову, ставшему лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсмен года, было очень приятно получить эту награду. Об этом Гаджимагомедов рассказал ТАСС.

"Очень приятно, что такую высокую ценную награду мне вручили, это очень приятно. На самом деле желаю каждому спортсмену ощутить эти эмоции. Я желаю тем ребятам, которые претендовали на награду, в следующем году реализовать и выиграть ее. Желаю успехов в спорте", - сказал Гаджимагомедов.

"Итоги 2023 года? В принципе, все прошло хорошо, в мае состоялся чемпионат мира в Ташкенте, выступили хорошо. Я считаю, что в целом этот год удался, надеюсь, что следующий год будет еще продуктивнее. Планы на 2024 год? В приоритете у нас стоят Олимпийские игры, если сборную России допустят, а так, помимо этого, будем проводить профессиональные бои", - добавил собеседник агентства.

Гаджимагомедову 26 лет, в 2023 году он во второй раз в карьере выиграл золотую медаль чемпионата мира. Спортсмен является серебряным призером Олимпиады в Токио.