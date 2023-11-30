Хоккеист "Спартака" Принс вернется на лед после паузы в декабре

Форвард получил травму 27 ноября в игре с "Автомобилистом"

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Хоккеист "Спартака" Шэйн Принс будет готов вернуться на лед после декабрьской паузы в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Принс получил травму в предыдущем матче "Спартака" с "Автомобилистом", который состоялся 27 ноября в Екатеринбурге (4:1).

"Принс будет готов после декабрьской паузы", - сказал Жамнов.

Красно-белые в четверг в Мытищах потерпели поражение от "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:5, проигрывая после первых двух периодов со счетом 0:3.

"Команда вышла неготовой, игра складывается 60 минут, а не 20. Когда команда играет всего лишь 20 минут, от этого такой и результат. Надо убрать те ошибки, которые мы совершили сегодня", - отметил Жамнов.