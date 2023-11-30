Хоккеист Усманов рассказал, что был рад вернуться в родные Мытищи на матч с "Куньлунем"

Форвард "Спартака" в матче КХЛ, который прошел в четверг, отметился заброшенной шайбой

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Даниэль Усманов рассказал, что после долгого восстановления от травмы находится в хорошей физической форме и был рад возвращению в родные Мытищи на игру Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Куньлунь Ред Стар". Об этом он рассказал ТАСС.

21-летний Усманов провел в текущем сезоне КХЛ три матча. После сентябрьской игры с московским "Динамо" он пропустил из-за травмы около двух месяцев, вернувшись на лед в выездном матче с петербургским СКА 23 ноября.

"Со СКА было тяжеловато: не получилось сразу войти в игру, немного нервничал, хотя понимал, что надо было играть со свежей головой, спокойно, никуда не торопиться. Второй матч был уже полегче, перестал делать глупые ошибки, действовал по заданию. Физически чувствую себя хорошо, хотя нет предела совершенству. Форму я набрал, потому что когда я был на травме, продолжал тренироваться. Через месяц после операции тренировался до тех пор, пока не начали ставить состав, отправлять в ВХЛ (Всероссийскую хоккейную лигу - прим. ТАСС). Осталось только улучшать форму", - сказал Усманов.

В четверг в выездном матче с "Куньлунь Ред Стар" (3:5) Усманов забросил свою вторую шайбу в сезоне. "Открывался сначала под Павла Порядина, чтобы бросить от синей. Потом полез на ворота, шайба удачно отскочила, все разъехались, я бросил и забил. Перед броском я сначала на дальнего игрока посмотрел: там кто-то лежал, и я подумал, что нахожусь в убойной позиции, не надо отдавать на пустые до верного и лучше бросить, иначе шайба сойдет", - рассказал хоккеист он про свой гол.

Усманов родился в Мытищах. "Эмоции, конечно, были из-за этого. Я тут всю хоккейную школу "Атланта" прошел, отыграл год в молодежке. Приятно вернуться на родную арену", - отметил он.

В систему "Спартака" Усманов пришел в 2020 году. "Говорят [тренеры] по делу, не кричат, дают возможность творить и ошибаться. Поэтому нужно как можно раньше воспользоваться тем, что тебе доверяют, зацепиться за это", - сказал игрок.