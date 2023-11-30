Премьера сериала о московском футбольном "Динамо" прошла в кинотеатре "Художественный"

Сериал будет состоять из шести серий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьера шестисерийного сериала "100 лет "Динамо", посвященного истории московского футбольного клуба, состоялась в последний день осени в столичном кинотеатре "Художественный". Вместе с корреспондентом ТАСС фильм посмотрели действующие футболисты "Динамо" и знаменитые ветераны, а также преданные болельщики бело-голубых, которых не остановил идущий второй день снегопад.

В сериале "100 лет Динамо" показаны вехи становления и развития московского клуба, его победы и трофеи, выдающиеся личности (такие, например, как обладатель "Золотого мяча" вратарь Лев Яшин и нападающий и тренер Константин Бесков). В роли рассказчиков в фильме выступили известные болельщики "Динамо": телекомментатор Виктор Гусев, актер театра и кино Камиль Ларин, шеф-повар Константин Ивлев, фигуристка Евгения Медведева, певец Дмитрий Маликов.

"Очень приятно, что наши футболисты заканчивают этот год на хорошей ноте, были одержаны знаковые победы над клубами "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, - сказал зрителям перед началом кинопоказа генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров. - "Динамо" - это не только яркое восходящее настоящее, но и славное прошлое. И, чтобы опять всем напомнить об этом, мы вместе с нашими партнерами сделали этот мини-сериал. Формат нами был выбран легкий и современный, при этом мы старались, чтобы лента была интересна как молодой, так и более возрастной категории".

Двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского "Динамо" вратарь Владимир Пильгуй заявил, что он очень признателен и благодарен всем тем людям, которые участвовали в создании такого сериала. "Сейчас очень важно чтить память о тех традициях великого клуба. Надеюсь, что очень важно это будет для молодого поколения, которое не застало на поле тех людей, которых покажут в сериале. И очень важно, чтоб они запомнили их фамилии, эта история, которая будет передаваться от поколения к поколению прежде всего благодаря этим фильмам, репортажам и личным встречам", - добавил сменщик Льва Яшина.

"Юбилею "50 лет без чемпионского титула" не быть!"

"Только силой духа можно что-то выиграть, а "Динамо прошлого всегда этим отличалось, - заметил еще один ветеран бело-голубых Михаил Гершкович. - Последний раз динамовцы выигрывали чемпионат страны в 1976 году, почти полвека назад. Призываю, чтобы этого невеселого 50-летнего юбилея без побед не было в динамовской истории. Не допустим этого, все силы бросим на чемпионство".

Действующий вратарь динамовцев Антон Шунин сказал, что он и его товарищи хотят творить новую историю своего любимого клуба. "Мы выступаем очень сильно сейчас, и я надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. Конечно же, наш клуб будет развиваться, мы наконец-то возьмем трофей, а о нашем великом клубе и его истории люди будут знать еще больше", - заметил голкипер, днем ранее сравнявшийся с Яшиным по количеству сыгранных матчей (358) в составе бело-голубых.

Первые две серии сериала "100 лет "Динамо" будут доступны на стриминговой платформе Start с 2 декабря.