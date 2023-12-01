Юношеская сборная России вышла в полуфинал турнира по мини-футболу в Бразилии

В четвертьфинале российские спортсмены оказались сильнее колумбийского клуба "Ювентас"

ТАСС, 1 декабря. Сборная России по мини-футболу со счетом 2:1 обыграла колумбийский "Ювентас" в четвертьфинальном матче турнира Copa Mundo do futsal среди игроков до 17 лет. Турнир проходит в Бразилии.

В составе российской команды голы забили Максим Ильченко (8-я минута) и Никита Вилисов (15). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее.

Турнир проходит с 27 ноября по 2 декабря. На групповом этапе российская команда одержала две победы и потерпела одно поражение. Благодаря выходу в полуфинал сборная России обеспечила себе медали по итогам соревнований.