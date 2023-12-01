Гаджимагомедов, Чикунова и ТАСС. Итоги Национальной спортивной премии

Церемония награждения прошла в четверг в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной спортивной премии прошла в четверг в Государственном Кремлевском дворце. По ее итогам боксер Муслим Гаджимагомедов и пловчиха Евгения Чикунова стали лучшими спортсменами 2023 года, а спортивная редакция ТАСС победила в номинации "Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция".

Церемонии предшествовало приветствие президента РФ Владимира Путина, его зачитал помощник президента России Игорь Левитин. "Подчеркну, государство и впредь будет создавать благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов, поддерживать масштабные инициативы, направленные на продвижение в нашем обществе ценностей здорового, активного образа жизни, на развитие спортивной, досуговой инфраструктуры по всей России", - говорится в сообщении.

Президент в своем обращении отметил, что на российских атлетов во многом равняется молодежь, поэтому важно, что в борьбе за призовые места и награды они проявляют не только мастерство и волю к победе, но и неординарные личные качества, взаимовыручку и командную сплоченность: "Своим примером вдохновляете других на покорение новых вершин. И, конечно, по сложившейся традиции среди лауреатов премии - легендарные тренеры, наставники, целые организации и даже регионы".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своей приветственной телеграмме поздравил работников и ветеранов отрасли со 100-летием создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта, которое отмечалось в 2023 году. "Необходимо и дальше укреплять систему спортивного образования. Организовывать различные состязания, реализовывать новые проекты. Помогать ребятам и тренерам. Привлекать к активному образу жизни как можно больше наших граждан всех возрастов, особенно детей. Президент подчеркивал, что спорт - это один из государственных приоритетов. Нужно сделать его доступным, действительно народным - в самом широком смысле этого слова", - говорится в сообщении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что правительство России оказывает поддержку по реализации масштабных международных проектов в России и по развитию массового спорта. "Хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина, всех коллег, друзей за нашу большую спортивную семью и поддержку, которую оказывает государство всем проектам по развитию массового спорта, по реализации масштабных международных проектов в России. Мы поколение, которому предстоит начать новый век государственной системы управления. На нас большая ответственность и большая гордость - продолжать великие традиции советского и отечественного спорта, продолжать наши победные традиции на международных соревнованиях, укреплять внутреннюю национальную систему спорта, дарить радость нашим болельщикам, создавать мощный фундамент здорового образа жизни. Я благодарю всех вас за то, что мы в непростые дни сохраняем единство спортивной российской семьи", - сказал Матыцин.

Победители премии

После приветственных слов началась официальная программа мероприятия. Она была разделена на несколько блоков, через выступления артистов и пояснения ведущих была показана и рассказана история главного спортивного органа страны. Среди выступающих были народные артисты РФ Григорий Лепс и Ирина Аллегрова, народный артист РСФСР Лев Лещенко, заслуженный артист РФ Денис Майданов и другие.

Лучшие спортсмены были объявлены в самом конце мероприятия. Помимо Гаджимагомедова, на победу в номинации "Гордость России" как спортсмен года претендовали пловец Климент Колесников и фристайлист Максим Буров. Гаджимагомедову 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио, двукратным чемпионом мира.

Боксер рассказал, что ему приятно получить такую награду. "Очень приятно, что такую высокую ценную награду мне вручили. На самом деле желаю каждому спортсмену ощутить эти эмоции, - сказал он ТАСС. - Я желаю тем ребятам, которые претендовали на награду, в следующем году реализовать и выиграть ее. Желаю успехов в спорте. Итоги 2023 года? В принципе, все прошло хорошо, в мае состоялся чемпионат мира в Ташкенте, выступили хорошо. Я считаю, что в целом этот год удался, надеюсь, что следующий год будет еще продуктивнее".

Вместе с Чикуновой за победу в номинации "Гордость России" как спортсменка года боролись Лала Крамаренко (художественная гимнастика) и Виктория Листунова (спортивная гимнастика). Чикунова не присутствовала на самой церемонии, за нее награду получили ее тренер Витта Новожилова и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете. В 2023 году спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).

В категории "Тренер года" лауреатом премии стала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Лучшим спортсменом 2023 года в номинации "Преодоление" стал чемпион Паралимпиады в Токио легкоатлет Евгений Торсунов. Лучшей спортсменкой в этой номинации признана девятикратная чемпионка летних Игр сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" пловчиха Полина Билалова. Среди тренеров победу одержала Раиса Уразова (спорт глухих, плавание).

Победа спортивной редакции ТАСС

Спортивная редакция ТАСС стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция". На победу также претендовали спортивная редакция телеканала "Россия-24" и программа "Край спортивный", выходящая на телеканале "Кубань-24". Приз корреспондентам ТАСС Веронике Советовой и Игорю Лазорину вручили помощник президента РФ Игорь Левитин и двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

В категории "Лучший журналист" лауреатом премии стал фотограф Андрей Голованов. В номинации "Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности" первенствовал Сергей Васильев. Лауреатом в номинации "Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы" стал Илья Шадриков.

В номинации "Спортивный объект России: лучший объект спорта" лучшим стал Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянской области. В номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" первое место занял конькобежный центр "Коломна". В номинации "Надежда России: лучшая спортивная школа" победу одержала Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области. Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта стал лауреатом в номинации "Надежда России: лучшая организация адаптивного спорта".

Другие номинации

Премию в номинации "Эпоха в спорте" получил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В номинации "За служение спорту" лауреатом стал вице-президент Паралимпийского комитета России Сергей Евсеев. В номинации "Спортивная солидарность" победил вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Московская область победила в номинации "Регион России: лучший субъект РФ". Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев получил специальную награду "Посол мира" за развитие и укрепление международных отношений в сфере физической культуры и спорта.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что главные олимпийские идеалы и принципы есть у каждого спортсмена. "Дорогие друзья, от имени Олимпийского комитета России с огромной радостью хочу поздравить всех находящихся в зале и тех, кто не смог присоединиться к нам, с вековым юбилеем спортивной отрасли нашей страны, - сказал Поздняков. - Я хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, специалистов, врачей, юристов, которые помогают добиваться спортсменам замечательных побед. И, конечно, в последнее время наши коллеги из Лозанны немного чудят. Но я уверен, что главные олимпийские идеалы и принципы, дружба, уважение к сопернику и стремление совершенствоваться у каждого из нас в наших сердцах".

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях и 18 категориях. Званием лауреата отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.