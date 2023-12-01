Джарри из "Питтсбурга" стал 14-м вратарем, забросившим шайбу в матче НХЛ

Голкипер был признан первой звездой игры против "Тампы"

ТАСС, 1 декабря. "Питтсбург" в гостях со счетом 4:2 обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (29-я минута), Дрю О'Коннор (40), Джефф Картер (43) и голкипер Тристан Джарри (59), поразивший пустые ворота соперника. У "Тампы" отличились Стивен Стэмкос (10), Таннер Жанно (13).

Джарри был признан первой звездой встречи, он стал 14-м вратарем, который сумел забросить шайбу в матче НХЛ. Последний раз это удавалось шведу Линусу Ульмарку из "Бостона", который отличился 26 февраля 2023 года в гостевом матче против "Ванкувера" (3:1). Также среди вратарей в НХЛ шайбы забрасывали канадцы Мартин Бродо (трижды), Рон Хекстолл (дважды), Билли Смит, Крис Осгуд, Жозе Теодор, Крис Мэйсон, Кэм Уорд, Майк Смит, американец Дэмиан Роудз, россиянин Евгений Набоков и финны Мика Норонен и Пекка Ринне.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился одной голевой передачей, которая стала для него 10-й в текущем сезоне. Также на счету Малкина 10 голов в 22 играх. У "Тампы" две результативные передачи сделал нападающий Никита Кучеров, одним голевым пасом отметился защитник Михаил Сергачев. Их одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28.

"Питтсбург" занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 23 очка в 22 матчах. "Тампа" проиграла в третьем матче подряд и идет пятой в Атлантическом дивизионе с 25 очками после 24 встреч. В следующем матче "Питтсбург" примет "Филадельфию" в ночь на 3 декабря по московскому времени, "Тампа" вечером 2 декабря на выезде сыграет с "Далласом".

Результаты других встреч

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Сан-Хосе" (3:0), "Детройт" на своем льду был сильнее "Чикаго" (5:1). "Флорида" на выезде переиграла "Монреаль" (5:1. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, его одноклубник вратарь Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 22 и стал третьей звездой матча. "Торонто" дома обыграл "Сиэтл" (4:3 после буллитов), "Нью-Джерси" одержал выездную победу над "Филадельфией" (4:3 ОТ).

"Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Каролину" (5:4 ОТ), ворота обеих команд защищали российские голкиперы: Семен Варламов из "Айлендерс" отразил 39 бросков из 43 и стал первой звездой матча, Петр Кочетков из "Каролины" отразил 12 бросков из 16. Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. "Эдмонтон" в гостях был сильнее "Виннипега" (3:1).

"Сент-Луис" дома со счетом 6:4 обыграл "Баффало". Нападающий победившей команды Павел Бучневич отдал две результативные передачи. "Миннесота" в гостях разгромила "Нэшвилл" (6:1). Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Россиянина признали третьей звездой матча.