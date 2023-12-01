Сборная Китая отказалась от участия в Кубке Первого канала из-за национального чемпионата

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отказ сборной Китая от участия в Кубке Первого канала связан с тем, что для Ассоциации хоккея Китая приоритетным является выступление игроков в национальном первенстве. Об этом ТАСС рассказал вице-президент китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

В среду Федерация хоккея России объявила о том, что сборную Китая на турнире заменит команда "Звезды и ВХЛ", которая будет составлена из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

"Ассоциация хоккея Китая получила приглашение на Кубок Первого канала примерно в октябре. Ситуация в том, что у нее свой график сборной, который сверстывался в августе-июле. Соответственно, в декабре все кандидаты в сборную, кроме десяти игроков "Куньлунь Ред Стар", принимают участие в национальном первенстве, задействованы в своих клубах", - сказал Феоктистов.

"В этом году развитие хоккея в Китае идет немного по другой концепции, чем раньше. В ковидный год всех устраивало, что у нас есть мужской и женский клубы, которые играют в российских лигах. Соответственно, туда отправляются игроки сборной. Сейчас ковид закончился, и Ассоциации хоккея Китая нужно показывать конкретные шаги в развитии хоккея в стране. Конечно, было бы интересно поучаствовать в российском турнире, тем более с учетом подготовки к олимпийской квалификации. Но получился такой момент, что ассоциация не смогла включить турнир в свой график, собрать и подготовить сборную за такой короткий срок не представлялось возможным", - добавил собеседник агентства.

По словам Феоктистова, решение китайской команды не связано с возможными санкциями со стороны Международной федерацией хоккея за участие в российских соревнованиях. "У календаря в Китае нет пауз на игры сборной, они не учитываются, кроме чемпионата мира в своем дивизионе и олимпийской квалификации. То есть сборной как таковой в доступности, чтобы принять участие в соревновании, нет. Мы пробовали проработать какое-то компромиссное решение, но не смогли представить достойный вариант для участи в турнире такого уровня, а везти заведомо очень слабую команду - неправильно", - сказал он.

Матчи Кубка Первого канала пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступят сборные Белоруссии, Казахстана и команды "Россия 25" и "Звезды и ВХЛ".