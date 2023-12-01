Непомнящий занял четвертое место на Grand Chess Tour

Завершился Кубок Синкфилда - заключительный этап турнира

ТАСС, 1 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири в партии девятого тура Кубка Синкфилда - заключительного этапа Grand Chess Tour. Соревнование завершилось в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

В других партиях дня француз Максим Вашье-Лаграв сыграл вничью с соотечественником Алирезой Фируджей, также вничью сыграли два представителя США Левон Аронян и Леньер Домингес Перес. Американец Фабиано Каруана обыграл румына Рихарда Раппорта.

По итогам турнира первое место занял Каруана (5,5 очка), второе - Домингес Перес (5), третье - американец Уэсли Со (4,5), четвертое поделили Аронян, Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4), седьмым стал Гири (3,5), восьмым - Фируджа (3), девятым - Раппорт. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Кубок Синкфилда состоит из девяти туров, участники играют друг с другом по круговой системе в один круг, контроль времени - классический. Призовой фонд турнира составляет $350 тыс., победитель получит $100 тыс.

Кубок Синкфилда - заключительный этап Grand Chess Tour. Первый этап прошел в Бухаресте, второй - в Варшаве, третий - в Загребе, четвертый и пятый - в Сент-Луисе. Первый и последний этапы проходили с классическим контролем времени, остальные состояли из быстрых шахмат и блица. Общий призовой фонд Grand Chess Tour равен $1,4 млн.

Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour. В итоговой таблице турнира он занял четвертое место, набрав 25,5 очка и получив более $91 тыс. призовых. Победителем стал Каруана (46 очков; $310 тыс.), вторым стал Вашье-Лаграв (28; свыше $148,5 тыс.), третье - Со (27,75; свыше $148,7 тыс.).