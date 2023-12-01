"Вегас" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ, Барбашев прервал серию из шести матчей без очков

На счету российского нападающего заброшенная шайба и результативная передача

ТАСС, 1 декабря. "Вегас" со счетом 4:1 на выезде победил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Вегаса" отметились Иван Барбашев (5-я минута), Джек Айкел (17), Вильям Карлссон (32), Бретт Хауден (41). Барбашев также отдал результативную передачу. Единственный гол проигравшей команды записал на свой счет Андрей Кузьменко (45).

До матча с "Ванкувер" - "Вегас" Барбашев не набирал очки в шести играх подряд, Кузьменко - в четырех.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" с 34 очками в 24 играх идет первым, "Ванкувер", набрав 31 очко в 24 встречах, - вторым. Обе команды проведут свои следующие матчи утром 3 декабря по московскому времени. "Вегас" примет "Вашингтон", "Ванкувер" на выезде сыграет с "Калгари".

В другом матче игрового дня "Вашингтон" на выезде победил "Анахайм" (5:4). Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 1 499 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Его одноклубник канадский форвард Том Уилсон оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

"Колорадо" в гостях уступил "Аризоне" (3:4 ОТ). Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал результативную передачу, отметившись результативными действиями в девятом матче НХЛ подряд. Его одноклубник вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 33. "Калгари" на своем льду обыграл "Даллас" (4:3 ОТ).