Овечкин рассказал, что будет работать над реализацией моментов

На счету хоккеиста "Вашингтона" пять шайб в текущем сезоне НХЛ

ТАСС, 1 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин планирует работать над реализацией моментов, чтобы выйти на прежний уровень. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Овечкин показал худший старт сезона в карьере: до 12 ноября в 12 играх он забросил только две шайбы. Всего на его счету пять шайб в текущем сезоне.

"Отличалась ли моя подготовка к текущему сезону? Нет, не отличалась. Моменты у меня есть, просто не реализую. Буду работать и стараться выйти на обычный уровень", - сказал Овечкин.

"Вашингтон" забрасывает мало шайб? Для нас самое главное, что мы идем в зоне плей-офф. Понятное дело, что голов немного, но нет ничего важнее командного результата", - добавил Овечкин.

Овечкину 38 лет, в текущем сезоне капитан "Вашингтона" также сделал девять голевых передач. Всего на счету российского нападающего 827 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).