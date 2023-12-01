Овечкин сообщил, что игроки "Вашингтона" помогают тренеру Карбери адаптироваться в команде

Специалист возглавил команду 30 мая

ТАСС, 1 декабря. Опытные игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" помогают главному тренеру канадцу Спенсеру Карбери адаптироваться в команде. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

Карбери возглавил "Вашингтон" 30 мая, 42-летний специалист ранее был главным тренером "Херши" (фарм-клуб "Вашингтона") и работал помощником главного тренера в "Торонто".

"Все опытные игроки, включая меня, помогают ему чувствовать себя увереннее и комфортнее, - сказал Овечкин. - Понятно, что Карбери был в этой организации уже много лет и знает как молодых игроков, так и меня. Не думаю, что для него были какие-то сложности влиться в этот процесс".

После 20 матчей "Вашингтон" занимает третье место в таблице Столичного дивизиона с 26 очками.