Гаджимагомедов вернулся к тренировкам сразу после получения Национальной спортивной премии

Ближайший поединок боксер проведет 9 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр и чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов сразу после получения премии в Москве вернулся к подготовке к ближайшему бою. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

30 ноября Гаджимагомедов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсмен года.

"Я сразу возвращаюсь к подготовке к бою. Поединок состоится уже 9 декабря, а 6 декабря я вылетаю в Дубай", - сказал Гаджимагомедов.

Гаджимагомедову 26 лет, в 2023 году он во второй раз в карьере выиграл золотую медаль чемпионата мира. Спортсмен является серебряным призером Олимпиады в Токио.