Кремлев прокомментировал получение национальной премии в номинации "Посол мира"

Глава Международной ассоциации бокса отметил, что счастье людей - в единстве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Людям во всем мире сейчас важно объединиться вокруг спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Кремлев стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Посол мира" за развитие и укрепление международных отношений в сфере физической культуры и спорта.

"Если люди оценили, пусть так оно и будет, - сказал Кремлев. - Но я делаю это не ради премий. А ради того, чтобы люди объединялись [вокруг спорта]. Наше счастье - в единстве".