Чемпионка мира по плаванию Ефимова между Роналду и Месси выбрала Бекхэма

Главным фактором при выборе лучшего футболиста для спортсменки стала его внешность

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает лучшим игроком в истории футбола Дэвида Бекхэма. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Ефимова осенью начала посещать футбольные матчи московского "Спартака", который она теперь считает любимым клубом.

"[Криштиану] Роналду или [Лионель] Месси? Бекхэм", - сказала Ефимова со смехом, отметив, что главным фактором при выборе лучшего футболиста стала его внешность.

Ефимовой 31 год, последние годы она жила и тренировалась в США, однако недавно вернулась в Россию, в ноябре выступила на чемпионате страны по плаванию на короткой воде и сейчас готовится к апрельскому турниру, который будет отборочным в национальную команду.