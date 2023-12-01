Свищев призвал оспорить решение о снятии карантина при смене страны российскими атлетами

Из-за того, что членство ОКР в МОК приостановлено, россиянам при смене спортивного гражданства не надо отбывать карантин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК), позволяющее российским атлетам при смене спортивного гражданства не отбывать карантин, нужно оспорить, оно является проявлением беззакония. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В среду МОК одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева - в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова - в сборную Сербии. В сообщении МОК уточняется, что для избежания трехлетнего карантина после смены спортивного гражданства российскими атлетам согласия Олимпийского комитета России (ОКР) не нужно на основании приостановки его членства.

"Беспредел и беззаконие, - сказал Свищев. - МОК открыл ящик Пандоры, разрешив переход спортсменам без карантина и без согласования с федерациями и ОКР. Это означает конец олимпийскому движению и конец порядку, будет анархия и беззаконие. Спортсмены будут ходить где хотят, им будет без разницы на свои страны".

"Это надо обязательно оспорить. Федерации должны потребовать возвращения этих спортсменов обратно. Если наши федерации не согласовали это, допускать этого нельзя", - добавил парламентарий.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР. Олимпийский комитет России оспорил решение МОК в Спортивном арбитражном суде.