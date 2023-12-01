Свищев считает опасным требование МОК о проверке россиян не нейтральность на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту назвал требование унизительным и беззаконным

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проверка российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу во время Олимпиады является опасным прецедентом. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Сама проверка унизительна и беззаконна, - сказал Свищев. - Это создает прецедент, что тебя могут снять в любой момент. Атлет себя показал, а потом может произойти все что угодно, и по формальному признаку могут отстранить нашего спортсмена. Такого допускать нельзя".

"Они могут ведь и через 10 лет какую-то проверку придумать и лишить спортсменов наград задним числом", - добавил парламентарий.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что будет проверять российских спортсменов на соответствие нейтральному статусу до и после начала Олимпиады в Париже.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР. Олимпийский комитет России оспорил решение МОК в Спортивном арбитражном суде.