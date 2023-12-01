Чернышенко заявил, что "Игры будущего" являются ответом на запрос молодого поколения

В пятницу капсула с трофеем соревнований будет отправлена на МКС с космодрома "Байконур"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Проект "Игры будущего" является прорывом в области спорта и ответом на запрос молодого поколения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на пресс-конференции перед запуском капсулы с трофеем "Игр будущего" на МКС.

"Когда смотришь кадры, когда Сергей Крикалев (исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам - прим. ТАСС) загружает трофей на наш космический корабль и он становится в стартовую готовность, абсолютная гордость, теряешь дар речи от того, какая у нас страна, какие возможности, - сказал Чернышенко. - Символично, что это происходит во время Десятилетия науки и технологий. "Игры будущего" - еще один проект, который производится по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это яркий пример того, как наука и технологии могут менять ключевые общественные, социальные сферы. "Игры будущего" - это не только международный праздник спорта, который впервые произойдет в истории человечества. Как когда-то именно Россия впервые отправила человека в космос, так и сейчас впервые будет организован мультиспортивный турнир, который объединит в себе и цифровой спорт, и спорт реальный, и науку, и образование, и многое другое".

"Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует вывод Россией на рынок абсолютно нового продукта, аналогов которому не было. Это реальный прорыв в спорте, это ответ на запрос молодого поколения. Фиджитал набирает популярность не только в нашей стране, но и за рубежом", - добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил: уже скоро более 2,5 тыс. участников из 100 стран мира соберутся в Казани, чтобы "чтобы открыть новую историю мирового спорта". "Ждем, когда этот трофей отправится за пределы нашей планеты, чтобы завершить космическое путешествие, вернуться и стать главным трофеем "Игр будущего" в гостеприимной Казани. Чтобы олицетворять безграничные возможности человека, нашей науки, наших технологий, нашего спорта. Это мечта, которую сделали реальностью наши соотечественники".

Путь трофея "Игр будущего" начался 14 ноября в Москве на выставке-форуме "Россия". Главный символ международного турнира побывал в Нижнем Новгороде, в Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе и Оренбурге. Из космоса трофей вернется в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на "Играх будущего". Трофей состоит из шлифованного металла и пяти пластин акрила, что символизирует пять вызовов. Над концепцией кубка работали студенты Санкт-Петербургского государственного университета и архитектор из Казани.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.