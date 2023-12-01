Метшин: "Игры будущего" станут "золотой страницей" в истории Казани

Мэр столицы Татарстана заявил, что город готов к проведению соревнований

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Казань готова к проведению "Игр будущего", соревнования займут особое место в истории города и всей страны. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции перед запуском капсулы с трофеем "Игр будущего" на МКС.

"Казань имеет огромный опыт проведения международных спортивных состязаний, - сказал Метшин. - Но "Игры будущего" - это отдельная, уверен, золотая страница в истории и нашей Казани, и нашей страны. Мы вместе впервые будем принимать свыше 100 стран. Казань к этому готова".

Он напомнил, что в городе уже прошли тестовые соревнования по различным фиджитал-дисциплинам. "Уже свыше 180 млн человек в интернете посмотрело, как проходили тестовые соревнования, - отметил Метшин. - Все есть для того, чтобы достойно, на уровне принять первые "Игры будущего". Для нас это большая честь и большой вызов".

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.