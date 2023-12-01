Забросившего шайбу вратаря Джарри признали первой звездой дня в НХЛ

Канадский голкипер отличился в гостевом матче против "Тампы"

ТАСС, 1 декабря. Канадский голкипер "Питтсбурга" Тристан Джарри, забросивший шайбу в ворота "Тампы", стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу по московскому времени "Питтсбург" на выезде в матче регулярного чемпионата обыграл "Тампу" со счетом 4:2. Джарри отразил 39 бросков из 41, а на 59-й минуте встречи поразил пустые ворота соперника.

Он стал 14-м вратарем, забросившим шайбу в матче НХЛ. Последний раз это удавалось шведу Линусу Ульмарку из "Бостона", который отличился 26 февраля 2023 года в гостевом матче против "Ванкувера" (3:1). Также среди вратарей в НХЛ шайбы забрасывали канадцы Мартин Бродо (трижды), Рон Хекстолл (дважды), Билли Смит, Крис Осгуд, Жозе Теодор, Крис Мэйсон, Кэм Уорд, Майк Смит, американец Дэмиан Роудз, россиянин Евгений Набоков и финны Мика Норонен и Пекка Ринне.

Второй звездой дня стал канадский форвард "Миннесоты" Коннор Дьюар, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ и отметившийся результативной передачей. Третьей звездой дня был признан канадский нападающий "Торонто" Митч Марнер, который забросил три шайбы и отметился точным броском в серии буллитов в победном матче против "Сиэтла" (4:3). Для канадца этот хет-трик стал вторым за карьеру в НХЛ.