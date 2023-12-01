Титов прокомментировал решение Европейского гимнастического союза по недопуску россиян

Генассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения российских спортсменов к соревнованиям с 1 января 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Необходимо до конца разобраться в ситуации с невыполнением Европейским гимнастическим союзом (European Gymnastics) решения Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску россиян и белорусов к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

В пятницу генассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения россиян и белорусов к турнирам на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение FIG.

"Надо разобраться до конца. Плохо, что союз не выполнил решение FIG, что блоком голосуют, не допускают. Это решение надо принимать как есть", - сказал Титов.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии по допуску российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.