Овечкин назвал хоккеистов, которых считает лучшими в НХЛ

Российский нападающий выделил в том числе своих соотечественников - Никиту Кучерова, Евгения Кузнецова и Евгения Малкина

ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин включил соотечественника Никиту Кучерова, выступающего на позиции форварда в "Тампе", в список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых он считает сильнейшими на данный момент. Комментарий Овечкина приводит "Спорт-Экспресс".

"Одного человека сложно выделить. [Нэйтан] Маккиннон, [Никита] Кучеров, [Остон] Мэттьюс, конечно, [Коннор] Макдэвид, [Кейл] Макар. [Из россиян] Никита Кучеров хорошо играет. За Кузей (Евгением Кузнецовым - прим. ТАСС) приятно наблюдать, тем же Малычем (Евгением Малкиным - прим. ТАСС)", - сказал Овечкин.

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 827 шайб. Россиянин уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).